15-Jährige gerät unter Traktor – Schwerverletzte wird ins Krankenhaus geflogen

Möschlitz. Bei einem Unfall schwer verletzt hat sich in Möschlitz (Saale-Orla-Kreis) eine 15-jährige Mopedfahrerin, nachdem sie unter einen Traktor geraten war.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montagabend in Möschlitz, Richtung Schleiz. Hier kam der 15-Jährigen in einer Rechtskurve ein Traktor entgegen. Die Mopedfahrerin bremste vermutlich zu stark, kam dabei zu Fall und rutschte anschließend mit ihrem Moped unter eins der Hinterräder des Traktors.

Dadurch wurde die Jugendliche schwer verletzt musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der 20-jährige Fahrer des Traktors blieb dagegen unverletzt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.