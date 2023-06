15-jährige Simson-Fahrerin bei Frontalcrash schwer verletzt

Meiningen. Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist eine Mopedfahrerin in Südthüringen schwer verletzt worden.

Eine 15-Jährige ist am Dienstagvormittag bei einem Frontalzusammenstoß in Meiningen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie aus bisher ungeklärter Ursache gegen 11 Uhr mit ihrer Simson am Rohrer Berg in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Peugeot kollidiert, der aus Richtung Meiningen kam.

Die junge Fahrerin erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.