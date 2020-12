150 Kilo Fische entsorgt - Krankentransport ohne Führerschein, aber unter Drogen

150 Kilo Fische entsorgt

Die Polizei Sömmerda wurde Montagvormittag von der unteren Wasserbehörde über mehrere tote Fische an der Talsperre Großbrembach informiert. Unbekannte hatten aus einem Abfallcontainer etwa 150 kg Fischabfälle entfernt und diese an mehreren Stellen der Talsperre abgelegt. Wer für diesen schlechten Scherz verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Anzeige nach dem Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde gefertigt und an das Ordnungsamt Buttstädt weitergeleitet.

Krankentransport ohne Führerschein, aber unter Drogen

Bei einer Streifenfahrt wurden Montagabend Polizeibeamte in Frohndorf auf einen Transporter-Fahrer aufmerksam, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Der Wagen wurde gestoppt und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich um einen eiligen Transport einer kranken Person handelte. Da die Angaben des Fahrers sehr unglaubwürdig erschienen, wurde der Transport bis zum Krankenhaus nach Sömmerda begleitet. Auf dem Gelände des Klinikums wurde der 33-jährige Fahrer von der Polizei genauer unter die Lupe genommen. Wie sich herausstellte stand der Mann unter Drogen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt war für den Mann beendet. Es folgten eine Blutentnahme und die entsprechenden Anzeigen.

50 Energydrinks gestohlen

In Sömmerda waren offensichtlich durstige Diebe unterwegs. Zwischen Sonntag und Montag brachen sie in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Aufbaus ein. Statt sich an Fahrrädern, Elektrotechnik oder Werkzeugen zu bedienen, hatten es die Diebe auf Energiedrinks abgesehen. Fast 50 Büchsen des koffeinhaltigen Erfrischungsgetränks ließen sie mitgehen. Die Beute wird den Dieben während der Weihnachtszeit sicher mehrere schlaflose Nächte bereiten.