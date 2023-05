16-Jähriger flüchtet im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit Moped vor Polizeikontrolle

Remschütz. Auf einem Feldweg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat sich ein Mopedfahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 16-Jährige wollte sich so einer Kontrolle entziehen.

Am Sonntagabend wollte ein Mopedfahrer vor einer Polizeikontrolle in Saalfeld flüchten.

Da er den Beamten ohne Beleuchtung auf dem Dorfkulmer Weg in Remschütz entgegengekommen war, wendeten die Polizisten den Streifenwagen und wollten ihn kontrollieren. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete der bis dato Unbekannte in Richtung Am Sandberg und fuhr dann in Richtung der Feldwege davon.

Die Beamten verfolgten den Mopedfahrer dann zu Fuß weiter. Schließlich konnten sie ihn aufgreifen. Der 16-jährige Saalfelder muss sich nun strafrechtlich verantworten. Nach einem negativen Alkohol- sowie Drogentest wurde er an seine Eltern übergeben.

