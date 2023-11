17-jährige Mutter und ihr Baby in Uhlstädt-Kirchhasel vermisst

Uhlstädt-Kirchhasel Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Freitag werden eine Mutter und ihr elf Monate alter Sohn in Uhlstädt-Kirchhasel vermisst.

Seit dem 3. November werden die 17-jährige Mariia Voloshyn und ihr elf Monate alter Sohn Illia Voloshyn vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ die Mutter in der Nacht auf Freitag, gemeinsam mit ihrem Sohn, das Kinder- und Jugendwohnheim in der Bahnhofstraße in Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt). Seitdem sind beide unbekannten Aufenthaltes.

Mariia ist ukrainische Staatsbürgerin, ca. 156 cm groß und schlank. Der Sohn Illia ist ca. 80 cm groß und etwa zwölf Kilo schwer.

Hier hat die Polizei Fotos der Vermissten veröffentlicht.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Mariia und Illia sind an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld - unter der Rufnummer 03672/4170 - oder an die Landespolizeiinspektion Saalfeld - unter der Rufnummer 03671/560 - zu richten.

