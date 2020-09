18-Jähriger aus Frießnitz vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Seit Montagmorgen gilt der 18-jährige Gustav Lieder aus Frießnitz als vermisst. Laut Polizeiangaben verließ er gegen 5 Uhr morgen sein Elternhaus und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Vermisster Gustav Lieder aus Frießnitz. Foto: Polizei Greiz

Die Polizei in Greiz setzte bereits einen Polizeihubschrauber sowie mehrere Polizeihunde ein, aber die Suche verlief bislang ergebnislos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 18-Jährige in Gefahr befindet. Deshalb wenden sich die Beamten nun mit einer Personenbeschreibung und einem Foto des Vermissten an die Öffentlichkeit.

Gustav Lieder ist circa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und mittelblonde kurze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen dunklen Kapuzenpulli, eine dunkle Jogginghose.

Sachdienliche Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Greiz unter der Telefonnummer 03661/6210 entgegen.

