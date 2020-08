19-Jährige täuscht mehrfach Straftat vor und blockiert Notruf

Sonneberg. Eine besonders dreiste junge Frau rief erst die Polizei an und erklärte dann, als die Polizei eintraf, dass nichts passiert sei.

Am Donnerstagabend rief eine Frau aus Sonneberg den Notruf und meldete, dass sie hört, wie ihre 19-jährige Nachbarin von ihrem Freund verprügelt werde. Die Polizeibeamten konnten weder einen Streit noch eine Körperverletzung feststellen. Die 19-Jährige Sonnebergerin erklärte den Beamten, dass es zu keiner Auseinandersetzung oder dergleichen kam. Nachdem die Beamten abgerückt waren, meldete die Anruferin erneut, dass es zu Körperverletzungen bei der Nachbarin kommt.

Beim erneuten Einsatz der Polizeibeamten vor Ort stellte sich heraus, dass die 19-Jährige selbst unter falschen Namen die Polizei mit dem Handy ihres Freundes gerufen hat. Warum die alkoholisierte 19-Jährige das tat, konnte sie nicht erklären. Als die Beamten der Frau eröffneten, dass Strafanzeigen wegen des Notrufmissbrauchs und des Vortäuschens einer Straftat aus sie zukommen, zeigte sie sich unzufrieden und beleidigte zusätzlich noch die Beamten. Nun muss sie sich auch noch wegen Beleidigung verantworten.

Ohne Führerschein und mit geklautem Auto

Am Donnerstagabend entwendete eine 34-jährige Eisfelderin die Autoschlüssel ihrer Mutter und fuhr mit deren Auto in Richtung Sonneberg. Die Frau konnte in Bereich Bachfeld aufgegriffen werden. Hier stellte sich auch heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nun muss sich die Dame neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis noch wegen des Diebstahls und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges verantworten.

