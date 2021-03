19-Jähriger als Graffiti-Schmierer in Schalkau verdächtig

Einen raschen Aufklärungserfolg zu Graffiti-Schmierereien in Schalkau, darunter auch an der Galgenberghütte, erzielten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg. Nachdem am Dienstag Anzeige erstattet worden war, konnte durch Zeugenhinweise schnell ein Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Meiningen den notwendigen Beschluss erlassen hatte, durchsuchten am Donnerstag Beamte die Wohnung in einem Schalkauer Ortsteil. Dabei wurden mehrere Farbspraydosen und speziell auch ein benutztes Farbspray in hellgrüner Farbe, welches für die Schmierereien an der Galgenberghütte genutzt wurde, gefunden.

Zudem wurde in der Wohnung des 19-jährigen Beschuldigten ein Graffiti mit identischem "tag" wie bei den angezeigten Sachbeschädigungen festgestellt. Der junge Mann wird sich nun strafrechtlich wegen mehrerer Sachbeschädigungen verantworten und mit zivilrechtlichen Forderungen der Gemeinde rechnen müssen.

Der Kontaktbereichsbeamte von Schalkau, Polizeihauptmeister Uwe Vonderlind, bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die gute Zusammenarbeit.