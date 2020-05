Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

19-Jähriger bei Unfall auf B7 schwer verletzt

Bei einem Unfall im Mühltal bei Jena wurde am Samstag ein 19-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der 19-Jährige mit seinem Motorrad auf der B7 in der Nähe des Abzweiges Cospeda in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert.

Bei dem Unfall habe sich der Motorradfahrer schwer verletzt und wurde ins Klinikum Jena gebracht.