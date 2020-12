19-Jähriger gibt Kindern harten Alkohol - Mehrere Rettungswagen im Einsatz

Insgesamt seien sechs Kinder bzw. Jugendliche teilweise so stark alkoholisiert gewesen, dass mehrere Rettungswagen angefordert wurden. (Symbolbild)

Petersberg Zu einem ungewöhnlichen Vorfall wurde die Polizei am Samstagabend in Petersberg, nahe Eisenberg, gerufen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hatte dort ein 19-Jähriger mehreren Kindern - das jüngste war elf Jahre alt - hochprozentigen Alkohol verabreicht.

Insgesamt seien sechs Kinder bzw. Jugendliche teilweise so stark alkoholisiert gewesen, dass mehrere Rettungswagen angefordert wurden. Die Kinder seinen untersucht und dann an ihre Eltern übergeben worden.

Den 19-jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz bzw. Körperverletzung.