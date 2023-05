In Gräfenthal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein 27-Jähriger mit seinem Auto gegen die Treppe eines Wohnhauses gefahren. (Symbolbild)

2 Promille und keinen Führerschein: Mann prallt in Gräfenthal mit Auto gegen Treppe und flüchtet zu Fuß

Gräfenthal Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein 27-Jähriger im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eingehandelt.

Am Mittwoch gegen 21.25 Uhr, war ein 27-Jähriger mit seinem Auto auf der Saalfelder Straße in Gräfenthal unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er in einer Linkskurve ungebremst geradeaus und prallte gegen die Treppe eines Wohnhauses.

Mann versuchte, zu Fuß vor Polizei zu flüchten

Der Mann habe dann versucht, weiterzufahren. Aber sein Auto war zu beschädigt. Beim Eintreffen der Polizisten entfernte er sich zu Fuß, konnte aber in einem nahegelegenen Hof gestellt werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

27-Jähriger leistete Widerstand

Im Rahmen der Blutentnahme in einem Krankenhaus habe er dann noch die Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet: Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.