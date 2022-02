20-Jährige entwendet Rasenmäher aus Kirche im Altenburger Land

Rositz. Im Altenburger Land ist ein Rasenmäher verschwunden, nur wenige Stunden später taucht er bei einer 20-Jährigen wieder auf.

Freitagmittag wurde die Polizei in Altenburg darüber informiert, dass unbekannte Täter in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag in die Kirche in der Altenburger Straße eingebrochen waren. Aus dem Gotteshaus entwendeten die Einbrecher u.a. einen Rasenmäher.

Durch Zeugenhinweise konnte bereits wenig später in einer Wohnung, nahe der Kirche, das Diebesgut gefunden werden. Die 20-jährige Mieterin der Wohnung erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447/4710 zu melden.

