20-jähriger Autofahrer schwer verletzt - Maskierte Einbrecher werden beobachtet und flüchten

Suhl. Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist nahe Reichenhausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gegen einen Baum gefahren. Maskierte Einbrecher wurden in Meinigen von einem Zeugen beobachtet.

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

In den frühen Sonntagmorgenstunden war auf der Strecke zwischen Reichenhausen und Frankenheim ein 20-Jähriger mit seinem Auto unterwges. Aus bislang unbekannter Ursache kam er hier von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich der 20-Jährige schwer und musste deshalb ins Klinikum gebracht werden.

Täter bei Steinwurf von Kamera gefilmt

Mit einem Pflasterstein warf ein bislang noch unbekannter Täter in der Nacht zu Sonntag (gegen 1 Uhr) die Heckscheibe eines Autos ein, dass in der August-Bebel-Straße in Schleusingen abgestellt war. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Bei der Auswertung des Videomaterials ist laut Angaben der Polizei ein Täter zu erkennen, der nach dem Steinwurf mit einem Fahrrad davonfuhr. Am Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Einbrecher werden von Zeugen beobachtet

Am Samstagabend (19.40 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang auf das Gelände des Baustoffhandels in der Straße Am Alten Flugplatz in Meiningen. Während sie das Beutegut aus einem im Außenbereich aufgestellten Regal entnahmen und zum Abtransport bereitlegten, bemerkten sie einen Zeugen und flüchteten draufhin. Laut Angaben der Polizei waren die Täter maskiert und trugen dunkle Bekleidung. Das Auto, mit dem sie am Tatort waren, wurde am selben Tag in Coburg als gestohlen gemeldet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich telefonisch bei der Polizei in Meiningen (03693 591-0) zu melden.

Einbruch in Wohnung

Unbekannte verschafften sich am Freitagnachmittag in der Bahnhofstraße in Eisfeld gewaltsam Zutritt in eine Wohnung. Laut Polizei entwendeten sie Bargeld im vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Hildburghausen (03685 778-0).

Zigarettenautomat geknackt

Unbekannte Täter knackten in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Bahndamm in Suhl. Die Langfinger entwendeten alle Zigarettenschachteln und das komplette Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird mit 6000 Euro angegeben. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.