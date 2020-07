Zwei Kinder wurden per Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen (Symbolbild).

Annweiler. 20 Kinder und eine Betreuungsperson sind am Dienstag bei einem Unfall mit Pferden während einer Ferienfreizeit in Rheinland-Pfalz verletzt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20 Kinder bei Unfall mit Pferden auf Ferienfreizeit verletzt

Bei einem Unfall mit Pferden während einer Ferienfreizeit in Rheinland-Pfalz sind 20 Kinder und eine Betreuungsperson verletzt worden.

Zwei Kinder seien so schwer verletzt worden, dass sie per Rettungshubschrauber in Kliniken kamen, wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mitteilte. Zwei Kinder und die Betreuungsperson kamen mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. 16 Kinder wurden leicht verletzt. Die verletzten Kinder seien zwischen zehn und 14 Jahre alt.

Pferde scheuten aus unbekannten Gründen

Der Unglücksfall ereignete sich bei einer Ferienfreizeit eines Gestüts im Raum Annweiler. Pferde wurden im Wald ausgeritten und scheuten aus unbekannten Gründen. Alle Pferde seien im Umgang mit Kindern vertraut, hieß es von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße.

Weitere Blaulichtmeldungen