21-jähriger Autofahrer flieht vor Polizei in Greiz und baut Unfall

Greiz Weil er eine rote Ampel überfuhr, wollten Polizisten einen Autofahrer in Greiz kontrollieren. Dieser beschleunigte jedoch und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

Am Freitag gegen 18.45 Uhr wollten Polizisten in Greiz einen Autofahrer kontrollieren. Dieser hatte zuvor eine rote Ampel in der Tannendorfstraße ignoriert.

Wie die Polizei mitteilte, beschleunigte der Mann jedoch seinen Audi und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Auf regennasser Fahrbahn kam er jedoch mit seinem Pkw ins Rutschen und von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Elektrokasten, einen Zaun und kam im Straßengraben zum Stehen.

Zum Glück wurden weder der 21-jährige Fahrer noch sein Beifahrer verletzt. Der Audi war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für sein Verhalten muss sich der junge Fahrer nun verantworten.

