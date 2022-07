22-Jährige wird nachts in Jena von Männern verfolgt

Jena. In Jena wird eine 22-Jährige in der Nacht von zwei Männern verfolgt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

In Jena ist eine 22-jährige wohl nur knapp einem Verbrechen entgangen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe sich der Vorfall bereits am 28. Juni zugetragen. Laut Polizei war die Frau an diesem Tag gegen 2.30 Uhr in der Erfurter Straße auf dem Weg nach Hause. Plötzlich bemerkte die 22-Jährige, wie ein Fahrzeug hinter ihr anhielt und eine Schiebetür aufging. Die Frau versteckte sich zunächst hinter einem Baum nahe des Einganges zur Universitätsbibliothek.

Dort konnte sie beobachten, wie das Auto näher kam, mitten auf der Kreuzung anhielt und beide Insassen in Richtung der Frau blickten. Die 22-Jährige sei dann zügig in Richtung Bibliotheksweg gelaufen, wobei ihr das Auto folgte und mehrmals ein optisches Lichtsignal gab und zudem mindestens zweimal hupte.

Jetzt rannte die Frau in die Sophienstraße und ließ an der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße und Sophienstraße ihre Einkaufstasche zurück, damit sie schneller rennen konnte. An einem Hauseingang versteckte sich die Frau und klingelte bei Anwohnern, um dort Schutz zu suchen. Währenddessen sah sie das unbekannte Fahrzeug in der Käthe-Kollwitz-Straße stehen, ein Insasse zeigte in Richtung der Frau und anschließend habe der Fahrer ganz langsam seine Fahrt in Richtung Sophienstraße fortgesetzt.

In diesem Moment öffnete sich die Haustür und die junge Frau fand Schutz bei den Anwohnern. Die 22-Jährige konnte aus dem Fenster erkennen, dass das Fahrzeug in Richtung Bibliotheksweg und anschließend in die Saalbahnhofstraße einbog und fort fuhr. Bei dem Auto handelte es sich laut Polizei um einen größeren silberfarbenen Lieferwagen mit einer Schiebetür. Die hinteren Fenster waren abgedunkelt. An dem Wagen war ein Leipziger Kennzeichen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Kann jemand Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen? Wurde das Fahrzeug bereits zuvor in diesem Bereich festgestellt? Gibt es weitere Hinweise zum Sachverhalt? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641- 810 oder per Mail unter: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

