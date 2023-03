„Wir stehen noch unter Schock“: 23-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall im Stahlwerk Thüringen

Blick in die Kombinierte Formstahlstraße des Stahlwerks Thüringen. Im Walzwerk des Unternehmens war es am Mittwochabend zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen.

Unterwellenborn. Bei einem Arbeitsunfall ist im Stahlwerk Thüringen in Unterwellenborn ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. Die Produktion im Walzwerk ruht seit Mittwochabend – der Stahlaktionstag wurde abgesagt.

Am Mittwochabend ereignete sich im Walzwerk der Stahlwerk Thüringen GmbH in der Spätschicht ein schwerer Arbeitsunfall, in dessen Folge ein Beschäftigter verstorben ist. Nach Angaben der Polizei kam dabei ein 23 Jahre alter Mitarbeiter ums Leben, als gegen 18.30 Uhr ein Kranführer einen Schrottcontainer umsetzte und dabei den 23-Jährigen übersah. Der Mann kam ins Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Nach Informationen dieser Zeitung ist der entsprechende Bereich der Walzstraße weiträumig abgesperrt, die Produktion ruht seit Mittwochabend. Vertreter mehrerer Behörden sowie der Polizei seien vor Ort, um den Hergang und mögliche Ursachen des Vorfalls zu untersuchen. Ein für heute geplanter „Stahlaktionstag“ von Mitarbeitern, Geschäftsführung, Gewerkschaft IG Metall und Kommunalpolitik war am Morgen abgesagt worden. Laut Prokurist Rolf Wendler werden die Beschäftigten um 13 Uhr mit einer Schweigeminute des verstorbenen Kollegen gedenken. Seelsorger seien zur Betreuung vor Ort. Man werde jeden zur Schicht antretenden Beschäftigten die Wahl lassen, seine Tätigkeit im Walzwerk aufzunehmen oder wegen der psychischen Belastung auszusetzen. So lange die notwendige Mitarbeiterzahl nicht erreicht sei, werde die Produktion im Walzwerk weiter ruhen.

„Wir stehen immer noch unter Schock nach diesem für uns noch schwer fassbaren Ereignis“, heißt es in einer Mitteilung der Geschäftsführung, die in tiefer Trauer den Angehörigen des verstorbenen Mitarbeiters ihre aufrichtige Anteilnahme versichere.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.