24-Jähriger nach Einbruch in Waltershausen in Haft

In der Nacht auf Montag haben Polizeibeamte zwei Männer im Alter von 24 und 34 Jahren festgenommen, die offenbar kurz zuvor in ein Einrichtungsgeschäft an der Goethestraße in Waltershausen eingebrochen hatten.

Gegen 0.15 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch gemeldet. Die Beamten konnten in der Nähe des Geschäftes zwei polizeibekannte Männer feststellen, die in einer Garage gerade dabei waren, mutmaßliches Diebesgut zu verpacken.

Bei den Gegenständen, Einrichtungsutensilien mit einem Wert im unteren dreistelligen Bereich, handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um die aus dem Geschäft entwendete Beute. Gegen den 24-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, Polizeibeamte brachten ihn in das Suhler Gefängnis. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

