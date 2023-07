28 Hektar großes Feld brennt – Feuer droht, auf Wald überzugreifen

Nach einem Funkenschlag einer Strohballenmaschine ist ein Feld in Auma Weidatal in Brand geraten.

Am Samstagnachmittag ist in Auma-Weidatal im Landkreis Greiz ein 28 Hektar großes Feld in Brand geraten. Ursache war laut Polizei ein Funkenschlag einer Strohballenmaschine. Durch den Wind konnte sich das Feuer schnell ausbreiten, wodurch die Landmaschine komplett ausgebrannte.

Zwei Radlader und die Feuerwehr waren im Einsatz, um die brennenden Strohballen auseinander zu ziehen und abzulöschen. Zunächst drohte das Feuer, auf ein angrenzendes Waldgebiet überzugreifen. Am Nachmittag konnten die Einsatzkräfte den Brand aber unter Kontrolle bringen. Der Schaden wird auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt.

Weitere Flächenbrände in Thüringen

In Jena-Laasan brannte ebenfalls am Samstag eine Wiese. Die Feuerwehr rückte nach Angaben der Stadt mit rund 100 Einsatzkräften aus. Diese konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Rauchsäule des Brandes sei weithin sichtbar gewesen.

Bei Thörey im Ilm-Kreis verbrannte laut Polizei am Samstag ein fünf Hektar großes Weizenfeld. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Der Schaden belaufe sich hier auf rund 6000 Euro.

Bei Olbersleben im Kreis Sömmerda hatten bereits am Freitagabend ein rund 30 Hektar großes Feld und ein Mähdrescher gebrannt.

