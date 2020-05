Rottmar. Schwer verletzt hat sich ein 29 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagnachmittag in einer stillgelegten Sandgrube in der Nähe von Rottmar.

29-jähriger Motorradfahrer in stillgelegter Sandgrube schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei in Saalfeld hatten sich vier männliche Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren unerlaubten Zutritt auf das Gelände einer stillgelegten Sandgrube in der Nähe von Rottmar verschafft. Im weiteren Verlauf stürzte hier ein 29-Jähriger mit seinem Motorrad so schwer, dass er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste.

Die Polizei leitete gegen alle vier ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch ein.