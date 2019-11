Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

31-Jährige stürzt im Erzgebirge in den Tod

Sonntagnachmittag habe ein Notarzt den Tod einer 31-Jährigen festgestellt, die laut Polizei von der Feuerwehr von einem Felsvorsprung geborgen worden war. Anhaltspunkte für eine Straftat gibt es nicht.

Am 10. November war eine 24-Jährige beim Klettern in der „Wolkensteiner Schweiz“ tödlich verunglückt. Sie stürzte an einer Naturkletterwand aus etwa 25 Metern ab und starb am Unglücksort. Die Feuerwehr musste die Frau in etwa 50 Meter Höhe bergen.