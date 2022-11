34-Jähriger kracht in Südthüringen gegen Viadukt und wird schwer verletzt

Kloster Veßra/Themar. Zeugen befreiten den Mann aus dem Wrack und leisteten erste Hilfe.

Bei einem Verkehrsunfall in Südthüringen ist am Dienstag (15.11.2022) ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Auf der Bundesstraße 89 war er mit seinem Mitsubishi von Kloster Veßra kommend in Richtung Themar unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, habe er aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren und sei gegen die Mauer des Viaduktes geprallt.

Zeugen eilten an die Unfallstelle und holten den Mann aus dem Wrack und leisteten erste Hilfe. Er wurde schwer verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus nach Meiningen transportiert. Das Auto des 34- Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Strecke war den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.