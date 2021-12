37-Jährige aus Tegau vermisst

Tegau. Seit dem 1. Dezember wird eine 37-Jährige Frau aus Tegau im Saale-Orla-Kreis vermisst. Jetzt hat die Polizei eine Suchaktion gestartet.

Am Freitag wurde die 37-jährige Anna-Marie Manger aus Tegau im Saale-Orla-Kreis bei der Polizei als vermisst gemeldet. Laut Polizei wurde die Frau am 1. Dezember gegen 12:00 Uhr im Bereich Theater/Hauptbahnhof in Gera zum letzten Mal gesehen. Seither bestand kein Kontakt mehr zur Vermissten. Die Vermisste hat eine Nebenwohnung in Erfurt, auch hier konnte sie bislang nicht angetroffen werden. Die Vermisste gelte als eigengefährdet.

Zur Vermissten ist folgendes bekannt:

ca. 1,72m groß

grau melierte, lange Haare, zum Pferdeschwanz zusammengebunden

ovale bis runde Gesichtsform

keine Brille

Probleme beim Gehen aufgrund Verletzungen

spricht hochdeutsch, schnell und teilweise unverständlich

Bekleidung:

dunkelblauer gefütterter Anorak mit grauem Futter in der Kapuze

roter Schal mit schwarzen Karos

blaue, geschlossene Stoffschuhe

beige, quadratische Reisetasche und Stoffbeutel wird mitgeführt, sowie olivgrüne Umhängetasche

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die PI Saale-Orla (03663-4310) oder die KPI Saalfeld (03672-4171464) entgegen.