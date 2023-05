37-Jähriger schlägt in Gera unvermittelt zu: Mann kommt in Gewahrsam

Gera Erst bedrohte er einen 49-Jährigen, dann schlug er einen weiteren Passanten: In Gera musste die Polizei einen alkoholisierten Mann in Gewahrsam nehmen.

Ein alkoholisierter 37-Jähriger drohte am Samstag gegen 19.45 Uhr in der Heinrichstraße an der Haltestelle „Park der Jugend“ unvermittelt einem 49-Jährigen mit erhobener Bierflasche in der Hand Schläge an.

Im nächsten Augenblick schlug er einem weiteren 43-jährigen Passanten unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Polizisten nahmen den 37-Jährigen vor Ort in Gewahrsam. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.