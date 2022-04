37-Jähriger verletzt in Gera zwei Polizisten

Gera. Zuerst trat ein Mann in Gera eine Wohnungstür ein und verletzte einen Mann, dann griff er die Polizei an.

Ein 37-Jähriger hat in Gera am Donnerstagabend zwei Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 19.40 Uhr die Tür zur Wohnung eines 35-Jährigen in der Christian-Schmidt-Straße eingetreten und diesen mit Schlägen und Tritten malträtierte.

Die Polizei stellte den 37-Jährigen noch vor Ort. Er leistete Widerstand und verletzte zwei der Polizisten leicht. Gegen den 37-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.