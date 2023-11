39-Jährige kollidiert bei Meiningen mit Räumdienst im Gegenverkehr

Bei einem Unfall mit einem Schneepflug ist eine 39-Jährige verletzt worden. Sie geriet auf winterlicher Fahrbahn in den Gegenverkehr.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schneepflug ist am Mittag eine 39-Jährige verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war die Frau auf der Landstraße zwischen der Autobahnauffahrt Meiningen Nord und Meiningen unterwegs.

In einer Linkskurve sei sie dann auf winterlicher Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Sie prallte mit ihrem Auto gegen ein entgegenkommendes Räumfahrzeug. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Während der Räumung war die Straße voll gesperrt, zum Sachschaden sei noch nichts bekannt.

