400.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Frankenblick – Brandursache ermittelt

Frankenblick. Ein Einfamilienhaus stand am Montag im Landkreis Sonneberg in Vollbrand. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 400.000 Euro.

Bei einem Wohnhausbrand stand ein Einfamilienhaus in Frankenblick (Landkreis Sonneberg) am Montagnachmittag in Vollbrand. Laut Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Das Haus wurde jedoch vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 400.000 Euro.

Der am Dienstag am Brandort im Ortsteil Rabenäußig eingesetzte Brandursachenermittler komme nach derzeitigem Stand zu dem Ergebnis, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt zur Entstehung des Feuers führte. Ein Fremdverschulden werde weitestgehend ausgeschlossen, das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Saalfeld dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.