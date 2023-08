41-jähriger Mann spricht Zehnjährige in Gera auf verdächtige Art und Weise an

Gera. Ein Mann hat ein zehnjähriges Mädchen auf einem Supermarktparkplatz in Gera auf unsittliche Art angesprochen.

Ein 41-jähriger Mann hat eine Zehnjährige gegen 20.20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Fröbelstraße in Gera in verdächtiger Art und Weise beziehungsweise unsittlich angesprochen. Die Geraer Polizei leitete am Samstagabend ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Der 41-Jährige befand sich laut Angaben der Polizei zum Tatzeitpunkt mit zwei weiteren Männern vor Ort. Die Mutter der Zehnjährigen, welche ebenfalls vor Ort war, informierte die Polizei. Seine beiden Begleiter entfernten sich bereits vor Eintreffen der Beamten.

