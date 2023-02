42-Jähriger tut in Jena Unmut über rasende Fahrzeuge kund - aber auf die falsche Art

Ein 42-Jähriger hat gegen ein Auto getreten - genauer gesagt, gegen ein Auto, in dem mehrere Polizisten in zivil saßen.

Jena. Ein 42-Jähriger hatte am Donnerstag seine Nerven nicht im Zaum gehabt und gegen ein seiner Meinung rasendes Auto getreten. Doch die Insassen waren nicht die, für die er sie hielt.

Seinen Unmut über - so die Aussage des 42-Jährigen - stets zu schnell fahrende Fahrzeuge in der Löbstedter Straße in Jena tat dieser am Donnerstagnachmittag kund. Hierfür stellte er sich auf die Straße, so dass ein Auto anhalten musste. Anschließend trat der 42-Jährige gegen den hinteren Kotflügel und beleidigte eine Frau im Auto.

Jedoch hatte der Mann - sprichwörtlich - die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Bei dem Auto handelte es sich um einen zivilen Streifenwagen der Polizei, besetzt mit zwei Beamten sowie einer Beamtin. Diese gaben sich auch als solche zu erkennen, was das Gemüt des betrunkenen Mannes nicht bändigen konnte. Um die Anzeige aufzunehmen, wurden Polizisten in Uniform gerufen.

