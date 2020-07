Ein 43-Jähriger ist in Rudolstadt mutig dazwischengegangen, als eine Frau von ihrem Ex-Partner in den Schwitzkasten genommen wurde.

Rudolstadt. Ein 43-Jähriger hat in Rudolstadt ohne nachzudenken eine Frau gerettet. Ein 23-Jähriger hatte sie in den Schwitzkasten genommen. Der Retter wurde dann allerdings ebenfalls angegriffen.

43-Jähriger schreitet in Rudolstadt mutig ein und wird durch Täter verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

43-Jähriger schreitet in Rudolstadt mutig ein und wird durch Täter verletzt

Am Montagabend hörte ein Anwohner der Friedrich-Fröbel-Straße in Rudolstadt Hilfeschreie. Als er vor die Haustür ging, sah er, dass ein junger Mann eine Frau im Schwitzkasten hatte. Ohne nachzudenken, befreite der 43-Jährige die Frau und versuchte, den Täter festzuhalten. Unvermittelt traf ihn jedoch ein Faustschlag am Kopf, woraufhin der Mann zu Boden ging.

Der Täter trat mindestens einmal mit seinem Fuß gegen den Kopf des Opfers und flüchtete daraufhin. Der Gesundheitszustand des mutigen 43-Jährigen verschlechterte sich vor Ort drastisch, so dass ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus brachte.

Beziehungsstreitigkeiten zwischen Ex-Partnern

Wegen der genauen Personenbeschreibung und nach Rücksprache mit der betroffenen Frau gelang es, den Täter, einen 23-jährigen hinreichend Polizeibekannten, zweifelsfrei zu identifizieren - die entsprechenden Maßnahmen laufen derzeit noch. Im Nachgang wurde bekannt, dass es sich um Beziehungsstreitigkeiten der Ex-Partner handelte.

Der 43-jährige Retter wurde mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: