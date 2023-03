430 Autofahrer waren am Hermsdorfer Kreuz zu schnell unterwegs

Die Autobahnpolizei kontrollierte am Sonntag die Geschwindigkeit auf der A4 am Hermsdorfer Kreuz.

Hermsdorf. Die Autobahnpolizei kontrollierte am Sonntag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der A4 am Hermsdorfer Kreuz. Einer hatte es besonders eilig.

In dem Autobahnabschnitt auf der A4 am Hermsdorfer Kreuz ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zugelassen. Laut Angaben der Autobahnpolizei fuhren hier am Sonntag 430 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Ein Autofahrer fuhr mit 170 km/h deutlich zu schnell. Auf denjenigen kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatliches Fahrverbot zu. Weitere 15 Fahrer müssen ebenfalls mit einen Fahrverbot rechnen.

