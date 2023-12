46-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Greiz

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Sonntag im Landkreis Greiz. (Symbolbild)

Burkersdorf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann bereits nicht mehr ansprechbar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Am Sonntagmorgen kam es in Burkersdorf zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge. Zeugen meldeten den Unfall, der sich am Anger ereignete.

Die Einsatzkräfte bestehend aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei fanden das Fahrzeug am Anger vor. Der 46-jährige Fahrer befand sich noch in seinem Auto, war allerdings nicht mehr ansprechbar. Trotz unverzüglicher Rettungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Warum es zu dem tragischen Unfall kam, wird derzeit noch ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.