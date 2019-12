Bei einem Brand in Nobitz ist ein Mann verletzt worden (Symbolfoto).

Nobitz. Ein Brand in einem Wohnhaus hat am zweiten Weihnachtsfeiertag die Polizei beschäftigt. Ein Mann wurde verletzt.

50-Jähriger bei Brand in Nobitz verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Nobitz (Landkreis Altenburger Land) ist ein Mann verletzt worden.

Mit einer Rauchvergiftung wurde der 50-Jährige am zweiten Weihnachtsfeiertag ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Gera am Freitag mitteilte.

Als die Einsatzkräfte im Ortsteil Saara eintrafen, drang bereits starker Rauch aus dem Gebäude. Laut Polizei löste ein technischer Defekt an einem Gerät den Brand aus.

