52-Jähriger gibt sich im Altenburger Land als Polizeibeamter aus und kontrolliert den Verkehr

Sommeritz. Am Freitag hatte sich ein 52-Jähriger als Polizeibeamter ausgegeben und einen 16-jährigen Mopedfahrer kontrolliert. Dabei wurde der Jugendliche von dem vermeintlichen Polizeibeamten gewürgt.

Die Polizei ermittelt in Sommerritz gegen einen 52-jährigen Mann, der sich am Freitagnachmittag als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Der Mann hatte einen 16-Jährigen Mopedfahrer angehalten, der den Fußweg in der Alten Dorfstraße befahren hatte. Er hatte den Jugendlichen zur Rede gestellt und sich das Ausweisdokument zeigen lassen.

Der Mopedfahrer ist daraufhin geflüchtet. Laut Polizeibericht sind beide Personen kurze Zeit später auf der Polizeiwache erschienen. Hier gab der Mopedfahrer an, dass er von dem 52-Jährigen bei der "Verkehrskontrolle" gewürgt worden sei. Außerdem soll der Mann das Moped des 16-Jährigen umgestoßen haben. Auf den 52-Jährigen wartet nun ein Ermittlungsverfahren.

