53-Jähriger aus dem Landkreis Greiz vermisst - Er könnte sich in hilfloser Lage befinden

Harth-Pöllnitz. Ein 53-Jähriger aus Birkhausen wird vermisst. Er ist mit seinem Auto unterwegs und womöglich in einer hilflosen Lage.

Seit Donnerstag wird der 53-jährige Uwe Jäger aus Birkhausen (Landkreis Greiz) vermisst.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, ist der Vermisste mit seinem grauen BMW mit dem amtlichen Kennzeichen GRZ-BK 3 unterwegs.

In der Vergangenheit hielt sich der Vermisste oftmals in Waldstücken im Bereich Harth-Pöllnitz auf. Aufgrund einer Erkrankung des Gesuchten könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden.

Uwe Jäger ist 180 cm groß

ungefähr 100 kg schwer

er trägt eine Brille

kurze braune Haare

bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt

Ein Foto des Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht. Hinweise zum Fahrzeug und der vermissten Person nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

