57-Jähriger bei Traktorunfall im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt

Bürgel. Im Saale-Holzland-Kreis ist ein 57-Jähriger mit seinem Traktor umgekippt. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis wurde am Samstag ein 57-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der Mann mit seinem Traktor mit Anhänger eine Gefällestrecke bei Göritzberg/Bürgel entlanggefahren, als das Gespann in einer Kurve vom Weg abkam und umkippte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Sachsen gebracht.

