61-Jähriger setzt sich mit 3 Promille ans Steuer und baut Unfall

Gertewitz. Der 61-Jährige fuhr mit seinem Auto zwischen Bodelwitz und Gertewitz. Die Polizei konnte ihn aus den Verkehr ziehen.

Am Donnerstagnachmittag bemerkten mehrere Verkehrsteilnehmer einen beschädigten Pkw, an dessen Steuer ein offenbar betrunkener Fahrer saß. Als die informierten Polizisten den Autofahrer in Gertewitz anhalten konnten, bemerkten sie gleich offensichtliche Unfallschäden am Auto des 61-Jährigen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 3 Promille. Da der Mann sich während der Fahrt offensichtlich verletzt hatte, wurde der Rettungsdienst hinzugerufen, der sich um den 61-Jährigen kümmerte.

Durch weitere Ermittlungen der Polizei kam heraus, dass der Betrunkene vermutlich in Gertewitz einen Unfall hatte. Weitere Unfallorte können nicht komplett ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden durch die Polizei in Schleiz geführt.

