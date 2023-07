68-Jährige verursacht mit 2,7 Promille Auffahrunfall in Rudolstadt

Rudolstadt. In Rudolstadt kam es zu einem Auffahrunfall, bei der eine Person leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. An allen drei Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden.

Dienstag gegen 14 Uhr kam es in Rudolstadt im Bereich der Anton-Sommer-Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 67-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei der 68-jährigen Unfallverursucherin wurde ein Atemalkoholwert von 2,7 Promille festgestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Wie die Polizei informierte, entstand an allen drei Fahrzeugen zum Teil erheblicher Schaden.

Eine 53-Jährige und eine 67-Jährige fuhren laut Angaben der Polizei zuvor jeweils mit ihren Pkw auf der besagten Straße in Richtung Weimar. An der Ampel hielten beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt hintereinander an. Eine 68-jährige Fahrerin eines Autos fuhr hinter den beiden anderen Pkw und kam an der Ampel nicht rechtzeitig zum Stehen, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Die Unfallverursacherin und die 53-Jährige blieben unverletzt. An der Unfallstelle kam es aufgrund der Unfallaufnahme für über zwei Stunden zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

