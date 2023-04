Siebenjähriger verstirbt nach Unfall in Beulwitz im Krankenhaus

Saalfeld-Beulwitz. Ein siebenjähriger Junge musste am Mittwochnachmittag nach einem Unfall in Beulwitz ins Krankenhaus geflogen werden. Er erlag am Abend seinen Verletzungen.

Ein 7-jähriger Junge ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Beulwitz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind mit einem Hubschrauber ins Klinikum geflogen worden. Dort starb der Junge am Mittwochabend tragischerweise an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Bei dem Fahrer handele es sich um einen 25-Jährigen. In Anbetracht der ausstehenden Ermittlungen kann die Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen. Die Maßnahmen wie Vernehmungen, der Einsatz eines Gutachters sowie die Unfallrekonstruktion dauern an.

