70-Jährige aus Schmalkalden vermisst – Frau möglicherweise in hilfloser Lage

Schmalkalden Seit Sonntag wird eine 70-Jährige aus Schmalkalden vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Seit Sonntag wird Frau Margit Abesser aus Schmalkalden-Asbach vermisst. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass sich die 70-Jährige in einer Frau hilflosen Lage befindet und dringend medizinische Hilfe benötigt, teilte die Polizei mit.

So wird die Vermisste beschrieben:

Die Vermisste ist 70 Jahre alt, Brillenträgerin, etwa 160 cm groß und hat dunkle, graumelierte Haare. Letztmalig wurde sie in den Abendstunden des 06.05.2023 an ihrer Wohnanschrift in Asbach gesehen.

Hier hat die Polizei ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0 zu melden.

