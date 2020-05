Milda. In Milda hat es in der Nacht zum Mittwoch einen Großbrand gegeben. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

700 Strohballen in Milda abgebrannt

Bei einem Feuer in der Nähe von Milda im Saale-Holzland-Kreis sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rund 700 Strohballen abgebrannt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, steht die Brandursache noch nicht fest, man gehe aber von Brandstiftung aus.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 29.000 Euro.