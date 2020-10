77-Jährigen in eigner Wohnung überfallen – Täter sind auf der Flucht

Die Polizei in Suhl fahndet derzeit unter anderem nach drei noch unbekannten Männern, die einen 77-Jährigen in dessen Wohnung überfallen haben sollen. (Symbolfoto)

Frankenheim. Ein 77-Jähriger aus Frankenheim ist am Dienstagmorgen in seiner eigenen Wohnung Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die drei Täter sind auf der Flucht.

Nach Angaben der Polizei hatten am Dienstag gegen 8 Uhr drei noch unbekannte Männer an der Haustür des 77-Jährigen in Frankenheim geklingelt. Als der Mann die Tür öffnete, hielt ihm einer der Männer einen pistolenähnlichen Gegenstand an den Kopf und zwang ihn damit zur Öffnung eines Tresors, den der 77-Jährige in seiner Wohnung installiert hatte.

Die Täter erbeuteten demnach einen fünfstelligen Geldbetrag. Anschließend flüchteten sie in einem schwarz-grauen BMW (neuer 3er BMW oder alter 5er BMW) mit Schweinfurter Kennzeichen in unbekannte Richtung. Der 77-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Er konnte die Täter folgendermaßen beschreiben:

1. Täter:

190 cm groß,

schlank,

dunkles Kapuzen-Shirt,

dunkle Mütze,

sprach akzentfrei deutsch.

2. Täter:

170 cm bis 180 cm groß,

normale Gestalt,

dunkle Kleidung mit dunkler Mütze.

3. Täter:

180 cm bis 185 cm groß,

normale Gestalt,

dunkle Kleidung mit dunkler Mütze.

Nach Bekanntwerden des Überfalls leitete die Kriminalpolizei in Suhl alle nötigen Fahndungsmaßnahmen ein. Doch aktuell sind die Täter flüchtig. Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Fahrzeug keinen bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0 angegeben werden.