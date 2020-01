Bretleben. Die 78-Jährige aus Bretleben fand die Granate in der Scheune – und nahm sie als Deko mit in ihre Wohnung.

78-Jährige aus Bretleben nutzt Weltkriegsgranate als Deko

Eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg, die eine 78-Jährige in Bretleben als Wohnzimmer-Dekoration benutzte, rief am Montag die Polizei auf den Plan. Die Frau hatte die verdreckte Granate in ihrer Scheune gefunden, gereinigt und mit in ihre Wohnung genommen, teilte die Polizei mit.

Dort stellte sie die Granate als Deko auf. Später seien ihr jedoch Zweifel an der Idee gekommen und sie informierte einen Nachbarn. Dieser verständigte die Polizei, die mit dem Munitionsbeseitigungsdienst anrückte, um die Granate mitzunehmen und zu untersuchen.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unklare Fundstücke, insbesondere bei dem Verdacht, dass es sich um Sprengkörper handeln könnte, zu berühren oder mitzunehmen. Richtig sei es, die Polizei zu verständigen und den Fundort zu sichern.