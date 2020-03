Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

81-Jährige wird Opfer von Trickbetrügerinnen

Eine 81-jährige Seniorin wurde am Dienstag Opfer eines Trickdiebstahls. Das teilt die Polizei Erfurt mit. Zwei Frauen klingelten an der Wohnungstür der Erfurterin und begehrten Einlass, da sie angeblich einen Briefumschlag benötigten. Die Rentnerin ging zurück in ihre Wohnung und die Unbekannten seien ihr gefolgt. Sie lenkten die 81-Jährige ab, verlangten nach einem Schluck Wasser. Irgendwann sei die Seniorin stutzig geworden und bat beide Frauen wieder zu gehen. Da bemerkte sie, dass in ihrem Schlafzimmer die Türen des Kleiderschrankes geöffnet sei und mehrere tausend Euro Bargeld fehlten. Von den Diebinnen fehlt jede Spur. Eine der Frauen trug eine Decke über den Schultern, beide sprachen mit ausländischem Dialekt.

