In Suhl stoßen ein Pkw und ein Linienbus zusammen. Verletzt wird dabei niemand.

Suhl Bei Kollision von Pkw und Bus in Suhl glücklicherweise nur Blechschäden

81-Jähriger fährt in Suhl gegen Linienbus

Ein 81-jähriger Autofahrer befuhr am Montagnachmittag die Straße "Am Himmelreich" in Suhl und wollte auf die Ilmenauer Straße abbiegen.

Dabei übersah er jedoch einen Linienbus, der von Schmiedefeld in Richtung Suhl-Zentrum unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Es blieb glücklicherweise bei Blechschäden, teilt die Polizei mit.