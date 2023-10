83-Jährige in Rudolstadt von Auto überrollt und schwer verletzt

in Rettungshubschrauber brachte die 83-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Rudolstadt. In Rudolstadt wurde eine 83-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt. Die Seniorin wurde von einem Transporter überrollt.

Bei einem Unfall in Rudolstadt wurde am Mittwoch eine 83-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei in der Geschwister-Scholl-Straße eine 20-Jährige mit einem Transporter rückwärts gefahren und habe die Frau erfasst.

Die Seniorin wurde durch das Fahrzeug überrollt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die 83-Jährige in ein Krankenhaus. Es wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Unfallstelle war für nahezu drei Stunden gesperrt.

