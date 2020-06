Saalfeld. Entwarnung im Fall einer Vermissten in Saalfeld: Die Frau konnte mithilfe eines Polizeihubschraubers gefunden werden.

Vermisste 86-Jährige aus Saalfeld wurde gefunden

Seit Donnerstag wurde eine 86-jährige Frau in Saalfeld vermisst. Nach einer großangelegten Suche gibt es nun gute Nachrichten von der Polizei: Die Vermisste konnte am Freitagabend mithilfe eines Polizeihubschraubers wohlbehalten in der Nähe ihres Wohnortes gefunden werden.

Ejf Qpmj{fj cfebolu tjdi cfj efs Cfw÷mlfsvoh gýs ejf fjohfhbohfofo Ijoxfjtf/ Anmerkung der Redaktion: Nach Angaben der Polizei wurde die Vermisste wohlbehalten gefunden. Daher haben wir Namen und Foto entfernt.