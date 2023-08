88-Jähriger bei Unfall mit Kleinbus in Pößneck schwer verletzt

Pößneck. Ein Audifahrer ist bei einem Unfall an einer Bushaltestelle so schwer verletzt worden, dass ein Hubschrauber angefordert wurde.

Bei einem Unfall in Pößneck ist am Freitag gegen 10.45 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, fuhr ein 88-jähriger Mann mit seinem Audi auf der Raniser Straße stadteinwärts.

Auf Höhe der Polizeistation Pößneck kam der 88-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Haltebucht einer Bushaltestelle. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Kleinbus, der im Schienenersatzverkehr eingesetzt war, in der Haltestelle. Der Audi-Fahrer prallte in das Heck des Busses.

Dabei wurde der Audi so stark beschädigt, dass der 88-jährige Fahrer eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Pkw.

Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, der aber nicht zum Einsatz kam.

Die sechs Personen im Bus blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von 4000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Bus entstand ein Schaden von 5000 Euro. Er konnte nach der Unfallaufnahme weiter eingesetzt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen des fließenden Verkehrs an der Unfallstelle. Die Hintergründe zur Unfallursache sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

