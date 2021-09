90-Jährige in Jena schwer verletzt - Lkw-Fahrer übersieht Frau beim Rangieren

Jena. Beim Rangieren hat ein 60-jähriger Lkw-Fahrer in Jena eine 90-Jährige übersehen. Die Frau wich aus und stürzte.

Schwer verletzt wurde am Dienstagvormittag eine 90-Jährige in der Ernst-Zielinski-Straße in Jena. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer rangierte sein Fahrzeug rückwärts über einen Gehweg und übersah die Frau. Diese wich dem Fahrzeug aus, stürzte und verletzte sich.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

