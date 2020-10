Auf der A4 hat es am Freitagabend bei Jena einen Unfall gegeben. Momentan ist die Autobahn hier gesperrt. (Symbolfoto)

Jena. Auf der A4 hat es am Freitagabend zwischen Jena und Stadtroda einen Unfall gegeben. Die Autobahn ist hier derzeit gesperrt.

Der Unfall ereignete sich am Abend zwischen den A4-Abfahrten Jena-Zentrum und Stadtroda in Richtung Frankfurt am Main. Derzeit ist die Autobahn hier aufgrund von Bergungsarbeiten gesperrt.

Genaueres zum Unfallhergang ist aktuell nicht bekannt. In Fahrtrichtung hat sich bereits ein Stau vor dem Unfallort gebildet. Wer kann, sollte diesen Bereich vorher umfahren.